Latinos aportaron 4,4 billones de dólares a la economía de EE.UU., el cuarto PIB del mundo

El análisis anual sobre el PIB latino, elaborado por investigadores de la UCLA y California Lutheran University, reveló que la contribución económica de los latinos en Estados Unidos superó en 2024 a la de Japón y se posicionó como la de mayor crecimiento entre las principales economías del mundo.

Los investigadores anticiparon, sin embargo, que para 2025 las políticas antiinmigrantes y de deportación a cargo del Gobierno de Donald Trump tendrán cierto impacto en el PIB latino, pero se mantienen optimistas sobre esta comunidad.

"Al igual que ocurrió durante la Gran Recesión y la pandemia de covid-19, los latinos superarán estos desafíos y continuarán impulsando el crecimiento económico, beneficiando así a todos los estadounidenses", subrayó el investigador Matthew Fienup, coautor del informe.

La investigación destaca que desde el inicio de la pandemia de la covid-19, el PIB latino ha sido el de más rápido crecimiento entre las principales economías del mundo, expandiéndose incluso a un ritmo superior al de la India y China.

"Su crecimiento (el del PIB Latino) fue tal que batió todos los récords en términos de dinamismo económico", indicó el profesor David Hayes-Bautista, coautor del informe.

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Los investigadores señalan que un factor clave en el auge económico de los latinos es el crecimiento de su población, vinculada en gran medida a los nacimientos y no a la inmigración.

El crecimiento natural acumulado de la población latina -calculado como la diferencia entre el número de nacimientos y defunciones- aumentó en 3,2 millones de personas entre 2020 y 2024, mientras que el crecimiento natural de la población no latina en EE.UU. experimentó un descenso, detalla el informe.

Entre otros hallazgos destacados, la investigación encontró que el sector de finanzas y bienes raíces constituye el principal rubro industrial dentro del PIB latino, generando 766.000 millones de dólares en actividad económica por parte de los latinos.

Además, el número de empresas propiedad de latinos -incluyendo tanto aquellas con empleados como las que no los tienen- creció casi siete veces más rápido que las empresas propiedad de no latinos entre 2007 y 2023.

A esto se suma, que el número de latinos con título universitarios experimentó un aumento del 144,5% entre 2010 y 2024, mientras que el de los no latinos en el país creció solo un 44,8% en el mismo periodo.

El nivel educativo de los latinos avanzó 3,2 veces más rápido que el de los no latinos.

Además, los investigadores hallaron que la fuerza laboral latina creció un 5,5 % en 2024, lo que constituye el crecimiento más sólido jamás registrado y supera en 4,2 puntos porcentuales al de la población no latina.