Los abogados de Ávila y Abukeshek recurren la prórroga de su detención en Israel

La apelación será vista elmiércoles 6 de mayo, a las 12:30 hora local (09:30 GMT) ante el Tribunal de Distrito de Beer Sheva (sur de Israel), que evaluará la decisión de un tribunal de primera instancia de extender la detención de ambos activistas de la Flotilla Global Sumud.

En su escrito, Adalah sostiene que no existe "sospecha razonable" de que los activistas hayan cometido delitos graves y afirma que participaban en una misión humanitaria hacia Gaza para desafiar el bloqueo israelí.

La defensa añade que no hay base legal para mantener la detención y reclama su liberación inmediata.

Un juez israelí prorrogó este martes seis días más la detención policial del activista brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abukeshek para dar tiempo a los servicios secretos israelíes de investigarles por delitos de terrorismo.

Los dos activistas, los únicos que fueron trasladados a Israel de los 175 que fueron interceptados por su Ejército en aguas internacionales, llevan desde su arresto el pasado jueves en huelga de hambre y permanecen en un centro de detención de la ciudad costera israelí de Ashkelon.