Louise Arbour, fiscal del caso de Slobodan Milosevic, nueva gobernadora general de Canadá

Además de desempeñarse como fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Arbour, de 79 años y nacida en Montreal, ha ocupado antes otros cargos como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y jueza del Tribunal Supremo de Canadá.

Arbour sustituye a Mary Simon, quien hizo historia en 2021 cuando se convirtió en la primera persona indígena en ocupar el cargo de gobernadora general de Canadá, una responsabilidad principalmente protocolaria.

La etapa de Simon, nacida en una comunidad inuk (uno de los pueblos indígenas de las regiones árticas de Canadá), ha estado marcada por la controversia.

Su incapacidad de hablar francés ha causado constantes roces con la provincia de Quebec y más de 1.300 quejas ante el comisionado federal de lenguas oficiales.

El pasado 10 de abril, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que el próximo gobernador general del país sería "absolutamente" bilingüe.

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Arbour habla francés e inglés, pero su nombramiento también puede causar tensiones con las provincias del oeste de Canadá, en especial Alberta, que se han quejado de que desde hace 30 años, el cargo ha recaído solo en personas de las provincias de Ontario y Quebec.

El gobernador general del país tiene un origen colonial y es designado por el primer ministro de Canadá tras consultas con el monarca inglés, que constitucionalmente es el jefe del Estado del país y tiene que aprobar formalmente el nombramiento.

Hasta 1952, todos los gobernadores generales de Canadá habían sido británicos. Ese año, Vincent Massey se convirtió en el primer canadiense en el cargo.

Aunque no existe un límite fijo, el mandato usualmente dura cinco años y puede ser prorrogado por el primer ministro.

El proceso de nombramiento del gobernador general ha sido criticado porque está en la práctica en manos del primer ministro: no hay elección popular ni voto de confirmación en el Parlamento. El primer ministro tampoco tiene la obligación de incluir en el proceso a un comité asesor para identificar y vetar a los candidatos al puesto.

En 2021, la entonces gobernadora general del país, la exastronauta Julie Payette, se vio forzada a dimitir después de que una investigación independiente confirmara las acusaciones de acoso laboral formuladas contra ella y su jefa de Gabinete por varios empleados.