Lula llevará a EE.UU. una agenda centrada en aranceles y crimen organizado

En una entrevista con la televisión Globonews, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, explicó que se espera avanzar en la revisión de los aranceles, especialmente en sectores estratégicos para el país suramericano como el automotriz y el metalúrgico.

Según Alckmin, bienes como vehículos y autopartes enfrentan aranceles de hasta el 25 %, mientras que productos como el acero, el aluminio y el cobre pueden llegar al 50 %.

"El objetivo es buscar un mejor entendimiento en estas áreas", señaló el vicepresidente, al subrayar la importancia de ampliar el acceso de los productos brasileños a Estados Unidos.

Cuestionado sobre el interés de Estados Unidos de catalogar a las organizaciones criminales brasileñas de terroristas, el vicepresidente dijo que Lula buscará reforzar la cooperación para la lucha contra este flagelo.

"Podemos avanzar mucho en el control de flujos financieros y en la investigación de redes criminales", afirmó.

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En ese contexto, el vicepresidente destacó que Brasil ha intensificado las acciones contra estructuras delictivas, con operaciones dirigidas a redes vinculadas al narcotráfico, el contrabando de combustibles y otras actividades ilícitas, incluyendo el desmantelamiento de esquemas de fraude en el sector energético.

Estados Unidos ha mostrado interés de declarar como terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho, las dos mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.

Brasil defiende que estos grupos deben ser combatidos como organizaciones delictivas dentro del marco legal vigente.

Según explicó el canciller Mauro Vieira ante la Cámara de Diputados en marzo, clasificarlas como terroristas ampararía la aplicación de sanciones contra empresas e instituciones brasileñas y "permitiría que el ejército de Estados Unidos invadiera territorio brasileño".

La visita de Lula a Washington se realizará previsiblemente el próximo jueves, aunque solo se confirmará después de que se llegue a un acuerdo entre ambas delegaciones, según fuentes gubernamentales consultadas por EFE.

El viaje se producirá en medio de recientes tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos.

La relación se deterioró en los últimos días tras la expulsión por parte de Washington de un agente brasileño en Miami, lo que llevó a Brasil a retirar las credenciales de un funcionario estadounidense en Brasilia y a presentar una protesta formal.

El viaje, que había sido aplazado sin explicaciones desde marzo, también ocurre en un contexto de roces previos, como la negativa de Brasil a conceder un visado a un asesor vinculado a Donald Trump.

Estas fricciones coinciden con un aumento de las críticas de Lula hacia la política exterior estadounidense, como parte de su estrategia electoral, ya que busca reelegirse en octubre próximo para alcanzar un cuarto mandato no consecutivo.