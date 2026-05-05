Macron pide activar instrumentos UE ante amenaza de desestabilización arancelaria de Trump

"Creo, sobre todo, que en el periodo geopolítico que estamos viviendo, aliados como Estados Unidos y la Unión Europea tienen cosas mucho mejor que hacer que agitar amenazas de desestabilización", afirmó Macron en una conferencia de prensa en Ereván, junto al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, transmitida en sus redes sociales.

El presidente francés insistió en la necesidad de preservar la estabilidad económica y enviar señales de confianza a empresas y ciudadanos, pero al mismo tiempo defendió que la UE se defienda con sus instrumentos si Trump lleva a cabo sus nuevas amenazas arancelarias.

Los acuerdos vigentes "deben ser respetados", subrayó Macron, en caso contrario, alertó, se reabriría el conjunto de las negociaciones comerciales.

"Si uno u otro país fuera amenazado con derechos de aduana, la Unión Europea se ha dotado de instrumentos que deberán entonces activarse, porque esa es su finalidad", afirmó.

Macron confirmó que "todas las opciones están sobre la mesa" como respuesta a posibles medidas proteccionistas de Washington, aunque expresó su deseo de que prevalezca la vía del entendimiento.

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"Esperamos que la razón se imponga y que se retome un camino armonioso entre nuestros espacios económicos", señaló el presidente francés, tras recordar que la UE ha actuado con flexibilidad desde el inicio de las tensiones comerciales.

En el mismo sentido se expresó hoy desde Ereván, donde se celebró la primera cumbre UE-Armenia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de cuya institución dependen las negociaciones comerciales del club comunitario.

Von der Leyen le recordó a Trump que "un trato es un trato" y advirtió de que el bloque comunitario está preparado "para cualquier escenario".

Para hablar sobre este asunto se reunieron hoy en París el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, del que aún no ha transcendido nada.

No obstante, Greer dijo la víspera que Trump "seguirá adelante" con su amenaza de imponer en los próximos días un arancel del 25 % a los autos y camiones fabricados en la Unión Europea.

Según Greer, los Veintisiete "acordaron modificar varias de sus regulaciones o conceder ciertas flexibilidades a EE.UU., pero no han hecho nada de eso" y se quejó de que el proceso en el Parlamento Europeo "ha sido muy lento", con "una serie de enmiendas que limitarían las exportaciones estadounidenses y restringirían el alcance del acuerdo".

"Llegado a cierto punto y tras haber debatido este asunto con mis colegas europeos durante muchísimos meses, el presidente (Trump) decidió que, si los europeos no están implementando el acuerdo en este momento, nosotros tampoco tenemos la obligación de implementarlo en su totalidad en la coyuntura actual", insistió.

EE.UU. y la Unión Europea acordaron un pacto comercial para rebajar los aranceles "recíprocos" impuestos por el mandatario dentro de su guerra comercial contra los socios comerciales de la nación estadounidense.

Sin embargo, la aprobación del acuerdo fue paralizada a comienzos de año por el Parlamento Europeo en el contexto de las nuevas tensiones entre Bruselas y Washington debido al deseo de Trump de hacerse con el control de Groenlandia, isla bajo soberanía danesa.

No está claro aún bajo qué autoridad Trump elevará los aranceles a los vehículos fabricados en la UE, después de que el Tribunal Supremo estadounidense le invalidara en febrero gran parte de los que ya había fijado.