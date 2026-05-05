Mundo
05 de mayo de 2026 a la - 14:40

Merz y Montenegro piden a Irán que abra el estrecho de Ormuz y cese ataques a los vecinos

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Berlín, 5 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, pidieron este martes a Irán que ponga fin al bloqueo del estrecho de Ormuz que afecta gravemente el comercio internacional y que cese sus ataques a los países vecinos.

Por EFE

"La libertad de navegación debe estar garantizada, Irán debe abrir el estrecho de Ormuz y poner fin a los ataques a los países vecinos", dijo Merz en una comparecencia conjunta con el jefe de Gobierno luso.

Montenegro, por su parte, calificó de "inaceptable" el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques iraníes a los países vecinos.

"Lo que hace Irán es inaceptable, tanto en el cierre del estrecho de Ormuz que perjudica el comercio internacional, como en los ataques a los países vecinos", afirmó.

Montenegro su mostró a favor de buscar una solución diplomática al problema mientras que Merz dijo que hay que estudiar la posibilidad de aumentar la presión sobre Irán por medio de sanciones.