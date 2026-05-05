México es menos productivo que hace 25 años, advierte exdirectivo del BID

“En 25 años, el país no ha logrado aumentar su productividad. Es más, es más baja hoy que hace 25 años”, afirmó Levy, investigador sénior de Brookings Institution, durante la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA México.

El economista sostuvo que esta es “la tragedia de México” y la principal explicación de por qué el país no ha logrado crecer a mayor velocidad, pese a la estabilidad macroeconómica, los tratados comerciales y la modernización de sectores vinculados al comercio exterior.

Levy explicó que México se ha polarizado entre un grupo de empresas muy productivas, beneficiadas por el tratado de libre comercio y la integración con Estados Unidos, y una masa mucho mayor de unidades económicas de baja productividad, en su mayoría informales.

De acuerdo con sus cálculos, un peso invertido en capital y trabajo dentro de una empresa formal genera 39 % más producto interno bruto (PIB) que el mismo peso colocado en una empresa informal.

Por ello, estimó que, si los recursos destinados en las últimas dos décadas a empresas informales se hubieran asignado a empresas formales, la productividad del país sería cerca de 27 % mayor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy podríamos tener un ingreso per cápita 17 % más alto, sin que nadie trabajara ni un minuto más, sin que nadie invirtiera y solo hiciéramos las cosas de mejor manera”, expuso.

El diagnóstico de Levy coincide con el planteamiento de Eduardo Osuna, director general de BBVA México, quien señaló en el mismo foro que México “no ha roto el 2 % de crecimiento en los últimos 25 años” y pasó de ser la economía número 11 del mundo a la número 15.

El economista señaló que la formalidad laboral casi no ha cambiado en dos décadas, pues pasó de 39 % a 44 %, mientras que en 2025 más de la mitad de los trabajadores eran informales.

También advirtió que la informalidad empresarial ha crecido, pues 82 % de las empresas eran informales en 1998 y esa proporción aumentó 20 años después, según datos de los censos económicos que citó.

Levy subrayó que muchas empresas y trabajadores informales no son ilegales, sino que operan dentro de reglas que hacen más barato mantenerse fuera de la formalidad.

En contraste, dijo, un trabajador asalariado formal y su empresa pagan alrededor de 35 % del salario en contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Afores e Infonavit, sin que necesariamente reciban servicios equivalentes.

Además, alertó que las reformas que aumentan costos laborales, como incrementos salariales, vacaciones o reducción de jornada, pueden encarecer la formalidad si se diseñan como si México fuera solo “la mitad formal del país”.

“Tenemos que dejar de legislar como que si el país fuera solamente la mitad formal del país”, afirmó.

En este sentido, el especialista llamó a construir un acuerdo social para reformar de manera gradual las políticas laborales, fiscales y de protección social, porque, dijo, México no podrá crecer con inclusión si no enfrenta la segmentación formal e informal.