Miel, la primera exportación de Argentina bajo el nuevo acuerdo Mercosur-UE

"Recibimos la excelente e histórica noticia de que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur. Nuestra primera certificación es una exportación de miel desde Concordia, Entre Ríos, hacia Europa", anunció este martes el canciller argentino, Pablo Quirno.

A través de la red social X, el canciller compartió una copia del certificado que autoriza utilizar los cupos de exportación previstos en el acuerdo UE-Mercosur para un cargamento de 22.138 kilos de miel natural.

El certificado, expedido este martes, muestra, entre otros detalles, que la miel, proveniente de la ciudad de Concordia (provincia de Entre Ríos, este de Argentina) y que llegará a Europa por vía marítima, es importada por una firma de Alemania.

"Lo que hasta el 30 de abril ingresaba con un arancel de 17,3 %, partió hacia el mercado europeo con un arancel del 0 %", señaló Quirno, quien resaltó que el acuerdo entre la UE y el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay es "una realidad" y "está en marcha".

Mediante este acuerdo que entró en vigencia el 1 de mayo, la UE otorgó 21 cuotas para diferentes productos agroindustriales del Mercosur.

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Entre las cuotas otorgadas destacan las de carne bovina fresca y congelada; carne aviar y porcina, ajo, miel, arroz, azúcar, maíz, sorgo, etanol y productos lácteos.

Negociado durante 25 años por la UE y el mayor bloque suramericano, el pacto crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo: un mercado integrado por unas 700 millones de personas y con un peso del 30 % del PBI mundial y del 35% del comercio global, de acuerdo a datos de los Veintisiete.

El acuerdo, firmado por los dos bloques el pasado 17 de enero en Asunción, reglamenta el comercio de todo tipo de bienes y servicios.

El pacto, ratificado y promulgado por Argentina el 26 de febrero pasado, comenzó a ser aplicado en forma provisional desde el viernes último a partir de una decisión adoptada por la Comisión Europea (UE) el 23 de marzo último.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos.

La entrada en vigor plena -ya no provisional- del tratado comercial dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo, que espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.