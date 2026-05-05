Moody’s mantiene nota de Guatemala a un paso del grado de inversión

La decisión de la calificadora se fundamenta en la solidez macroeconómica y la prudencia fiscal del Gobierno guatemalteco, dijo en un comunicado la cartera del tesoro, que refirió que Moody's destaca en su decisión el "creciente impulso institucional, el crecimiento económico sólido y la vulnerabilidad externa limitada" de la nación.

Actualmente, las tres grandes agencias internacionales coinciden en su diagnóstico sobre la economía guatemalteca, luego que S&P Global Ratings y Fitch Ratings le otorgan una nota de BB+, mientras que Moody’s sostiene el Ba1.

En los tres casos, el país se encuentra en el nivel más alto de la categoría de "especulación", justo antes de entrar en el rango de inversión segura.

El Gobierno destacó que las reformas promovidas, como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la Ley de Competencia, "sientan bases sólidas para atraer más inversión, fortalecer la competitividad y elevar el potencial de crecimiento del país", citó la cartera.

Guatemala ha mantenido históricamente bajos niveles de deuda pública y un crecimiento sostenido apoyado por el flujo de remesas familiares, que representan cerca del 20 % del producto interno bruto (PIB), y un incremento en el gasto público orientado a la inversión social y estructural.