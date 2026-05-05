"No cederemos ante la presión", afirma el presidente taiwanés tras su visita a Esuatini

"No cederemos ante la presión; al contrario, los taiwaneses, que aman la paz y la libertad, seguirán defendiendo la justicia y la racionalidad y, con una actitud firme y responsable, ampliarán su participación y contribución en el escenario internacional", afirmó el mandatario desde el aeropuerto internacional de Taoyuan, a las afueras de Taipéi.

El líder isleño aterrizó alrededor de las 10:40 hora local (02:40 GMT) a bordo de un avión que sobrevoló el sur del océano Índico y atravesó Indonesia, Malasia y Filipinas antes de llegar a Taiwán, según aplicaciones de seguimiento de vuelos.

En declaraciones recogidas en un comunicado de la Oficina Presidencial, Lai aseguró que el viaje al país africano no solo ha servido para "fortalecer las relaciones diplomáticas y ejercer los derechos soberanos del Estado", sino que también constituyó una "manifestación concreta" de cómo Taiwán y países afines "trabajan juntos para salvaguardar el orden internacional".

"El hecho de que este itinerario haya sido obstaculizado en algún momento ha permitido, por el contrario, que el mundo vea la firme determinación y voluntad del pueblo taiwanés de salir al mundo", aseveró el mandatario, que compareció ante los medios junto a la viceprimera ministra de Esuatini, Thulisile Dladla.

"(Thulisile Dladla) nos acompañó personalmente durante decenas de miles de kilómetros de vuelo para asegurar el buen desarrollo de nuestro viaje de ida y vuelta", manifestó.

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Lai, considerado un "independentista" y un "alborotador" por las autoridades de Pekín, aterrizó por sorpresa el sábado en la antigua Suazilandia, el último aliado diplomático de Taipéi en el continente, para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la ascensión al trono del rey Mswati III.

Esta visita, prevista inicialmente del 22 al 27 de abril, fue suspendida después de que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaran los permisos de sobrevuelo del avión presidencial de Lai, en un movimiento que Taipéi atribuyó a la "coerción económica" de China.

El Gobierno chino calificó el viaje de "farsa" y de un "truco" sin valor diplomático, al tiempo que acusó al líder taiwanés de actuar de forma "furtiva" para llegar a Esuatini tras el fracaso de su desplazamiento anterior.

"Las visitas recíprocas entre jefes de Estado son algo completamente normal, del mismo modo que salir a visitar a un amigo: es un derecho básico de todos los países", aseguró Lai este martes.

Taiwán, que en la actualidad solo mantiene relaciones diplomáticas plenas con doce Estados en todo el mundo, otorga gran relevancia a este tipo de viajes ante la creciente presión de China, que considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y ha restringido su espacio internacional en los últimos años.