Nueva Delhi condena el primer ataque en Emiratos tras la tregua con tres heridos indios

"El ataque en Fuyaira que ha dejado tres ciudadanos indios heridos es inaceptable. Hacemos un llamado al cese inmediato de estas hostilidades y de los ataques contra la infraestructura civil y civiles inocentes", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores indio en un comunicado.

En la nota oficial, la India urgió a una "navegación y un comercio libres y sin trabas" en el estrecho de Ormuz y apeló al derecho internacional como amparo para proteger una ruta que es vital para su suministro energético.

El Ministerio de Defensa emiratí aseguró el lunes haber interceptado 15 misiles y cuatro drones lanzados desde Irán, los primeros ataques en territorio emiratí desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 8 de abril.

Según las autoridades, uno de los drones impactó en la instalación petrolera de la localidad oriental de Fuyaira, provocando un "gran incendio" que hirió a tres trabajadores indios del centro.

El canciller iraní, Abás Araqchí, advirtió después a Estados Unidos y a EAU del riesgo de ser arrastrados a un "atolladero" y criticó la movilización militar de Washington en Ormuz, a la que Donald Trump ha denominado 'Proyecto Libertad'.

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"Los hechos en Ormuz dejan claro que no hay soluciones militares a una crisis política", afirmó el jefe de la diplomacia iraní.

La Embajada de la India en Abu Dabi confirmó estar en contacto con las autoridades locales para proteger a sus ciudadanos.

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, EAU asegura haber interceptado más de 2.800 proyectiles y drones iraníes. Asimismo, más de 220 personas de una treintena de nacionalidades han resultado heridas, mientras que otras 13 han muerto como consecuencia de estos ataques.