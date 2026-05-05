Pakistán reitera que no ataca civiles en Afganistán y que seguirá operando en la zona

Durante un foro de la cúpula militar paquistaní presidido por el jefe de las Fuerzas Armadas, mariscal Asim Munir, el alto mando acordó "mantener el actual ritmo operativo para desmantelar de forma decisiva las redes terroristas, destruir su infraestructura de apoyo y negarles cualquier espacio operativo dentro de Pakistán".

Los militares paquistaníes también denunciaron "una campaña de propaganda en curso por parte del régimen talibán para presentar falsamente a Pakistán como un país que ataca a civiles dentro de Afganistán", precisó el comunicado oficial.

La cúpula calificó estas narrativas engañosas como parte de "una estrategia de desinformación del régimen (talibán) para desviar la atención de sus fracasos internos y jugar la carta de la víctima", mientras ambos países cruzan acusaciones de nuevos ataques contra civiles a dos meses del inicio de la "guerra abierta" declarada por Islamabad.

Los talibanes denunciaron el lunes la muerte de al menos tres civiles y 14 heridos tras una serie de bombardeos de Pakistán dirigidos contra infraestructura civil, como escuelas y un centro de salud.

Pakistán negó haber golpeado objetivos civiles e insistió en que sus operaciones son ataques de precisión dirigidos exclusivamente contra refugios del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo insurgente del país, al que acusa de operar bajo el amparo de los talibanes afganos en su intento por imponer un Estado islámico, aunque Kabul siempre ha negado la acusación.

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La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) alertó recientemente de que las hostilidades entre Afganistán y Pakistán continúan, con víctimas civiles y daños a infraestructuras.

Pakistán y Afganistán se encuentran inmersos en un conflicto desde febrero, con repetidos enfrentamientos transfronterizos y ataques con artillería, aire y drones, en los combates más intensos de las últimas décadas, que han dejado cientos de muertos según la ONU.

China, que comparte frontera con ambas naciones, lleva semanas intentando mediar en el conflicto entre los países vecinos. Arabia Saudita, Catar y Turquía también han intentado reducir las tensiones, pero los combates han continuado.