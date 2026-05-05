Panamá recupera más de 5.000 empleos en actividad bananera tras cierre por huelga sindical

El ministro panameño de Comercio e Industrias, Julio Moltó, detalló este martes en una sesión del Consejo de Ministros que menos de un año después del momento "más crítico", y entre cuatro y cinco meses desde la reanudación de la producción entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se han recuperado 5.065 empleos formales, reactivando unas 5.000 hectáreas de cultivo y las operaciones en las empacadoras.

Así el titular de Comercio adelantó, según un comunicado, que en las próximas semanas "se prevé el anuncio del reinicio de las exportaciones de banano", lo que marcará, manifestó, "un nuevo hito en la recuperación del principal rubro agrícola de exportación del país".

La recuperación del sector se da tras la huelga bananera iniciada en abril de 2025, que paralizó completamente la actividad productiva en Bocas del Toro, suponiendo un fuerte impacto económico y social en la provincia.

Chiquita, con una presencia centenaria en Panamá, cerró sus operaciones a mediados de 2025 cuando reportó pérdidas millonarias y despidió, en medio de una huelga sindical por motivos ajenos a la empresa - unas reformas a la seguridad social ya vigentes -, a unos 5.500 trabajadores, según fuentes dentro de la compañía.

La crisis duró hasta el 11 de junio de 2025, cuando se alcanzó un acuerdo para levantar la huelga y abrir el proceso de reactivación, luego de lo cual el presidente del país, José Raúl Mulino, encabezó las gestiones para hacer posible un acuerdo con la empresa Chiquita, sentando las bases para la recuperación del sector, según el comunicado.

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La información oficial destaca que a raíz de la crisis el banano "pasó de representar el 17,5 % de las exportaciones en marzo de 2025, a 12 % en mayo, cerrando el año en 7,5 %, evidenciando la magnitud de la contracción del sector".

En marzo pasado, la transnacional Chiquita empezó a producir pequeñas cantidades de banano en Panamá con el fin de probar el comportamiento de la fruta y sus plantas empacadoras en el marco del proceso de reactivación de su operación en el país centroamericano.

El regreso de Chiquita a Panamá ha supuesto un cambio en su modelo de negocio, que ahora es el de la aparcería, en el que cinco empresas administran el recurso humano encargado de la producción, mientras la transnacional mantiene la asistencia técnica, supervisión y comercialización.