Parlamento venezolano autoriza la designación de exministro como embajador ante la Unesco

El exministro presidía hasta la fecha el Programa de Convivencia y Paz del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, que busca promover el diálogo en el marco de un "nuevo momento político" tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Con su designación, suman cinco los nombramientos en el exterior desde que Rodríguez asumió el cargo como mandataria encargada. Concretamente, ha designado embajadores en Colombia, Nicaragua, la ONU y Estados Unidos.

Villegas Poljak, quien presentó una postulación, que luego retiró, para el cargo de defensor del pueblo, también fue presidente del canal estatal Venezolana de Televisión y ministro de Comunicaciones en el Gobierno de Maduro.

Venezuela cuenta con tres sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, el Parque Nacional Canaima, donde se ubica la caída de agua más alta del mundo; la Ciudad Universitaria de Caracas y el puerto de La Vela de Coro.

El país también tiene una serie de manifestaciones culturales reconocidas como patrimonio inmaterial.