Partido venezolano rechaza propuesta del Parlamento de aumentar magistrados del Supremo

"El aumento del número de magistrados tiene como fin que el régimen logre mantener el apoyo político a la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia", aseguró PJ en su cuenta de X.

En este sentido, consideró que la propuesta es una "nueva maniobra" del Gobierno para "mantener el control del sistema judicial, especialmente de la Sala Constitucional y la Electoral".

"Los venezolanos tenemos la responsabilidad de insistir en la revisión de estos señuelos de falsa institucionalidad", subrayó el partido opositor.

Más temprano, durante una sesión ordinaria, transmitida en YouTube por el canal de la Asamblea Nacional (AN), el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, presentó la reforma de ley que, según dijo, parte de un "interés profundo de llegar a una verdadera transformación del sistema de justicia en Venezuela".

Puntualmente, Rodríguez explicó que se quiere reformar el artículo 8 para que cinco salas del TSJ (la Sala Político Administrativa, la de Casación Civil, la de Casación Penal, la de Casación Social y la Electoral) pasen a tener cinco magistrados, dos más que en la actualidad; y la Constitucional pase a estar integrada por siete en vez de cinco.

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La reforma de ley -que debe superar una segunda discusión para ser aprobada- llega justo cuando el Parlamento también avanza en un proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir "vacantes", por renuncias y jubilaciones en la alta corte.

Por su parte, el diputado opositor Tomás Guanipa protestó, en nombre del bloque parlamentario Libertad, al asegurar que recibieron el proyecto de ley a las 13:15 hora local de este martes, cuando la sesión estaba pautada para las 14:30 (18:30 GMT).

En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los "males que persisten" en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.