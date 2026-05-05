Perú informa que países del CPTPP alcanzaron consenso para adhesión de Costa Rica

La conclusión sustancial de las negociaciones implica que los países del CPTPP y Costa Rica han alcanzado un consenso en los temas más complejos de la negociación, quedando pendientes temas técnicos menores, así como la revisión legal del Protocolo de Adhesión de Costa Rica al CPTPP, precisó el ministerio peruano, tras presidir el Grupo de Trabajo de Adhesión de Costa Rica.

El ministro peruano de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, explicó que "el anuncio de conclusión sustancial reafirma al CPTPP como un referente en el comercio internacional y cuya expansión es vital para defender el comercio basado en reglas".

Además, destacó que Perú ha reafirmado su rol como actor relevante dentro del bloque, al presidir el Grupo de Trabajo de Adhesión de Costa Rica.

El CPTPP está conformado por Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, naciones que representan el 12 % de la economía mundial y un mercado de 502 millones de potenciales consumidores.

Este proceso inició en noviembre de 2024, con la decisión de la Comisión Ministerial que estableció la creación de un Grupo de Trabajo de Adhesión de Costa Rica al CPTPP, con Perú a cargo de presidir dicho grupo.

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Reyes agregó que "una vez que se firme y entre en vigor el Protocolo de Adhesión de Costa Rica al CPTPP, Costa Rica se convertirá en la decimotercera economía del bloque, reforzando la presencia de Latinoamérica en el comercio global".

El CPTPP representa más del 16 % de las exportaciones del Perú en el mundo, y el año pasado la balanza comercial ascendió a 7.781 millones de dólares, un alza de 59 % respecto a 2024.

Entre 2018 y 2025, el comercio entre los miembros del CPTPP creció a una tasa anual promedio del 5,1 %, superando los 700.000 millones de dólares en 2025, precisó el ministerio peruano.