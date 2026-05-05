Presidente de Canarias: El crucero afectado por hantavirus "debe ser atendido donde está"

"Canarias va con la posición clara de entender que, si no hay peligro para las personas y están estabilizados, lo razonable es no hacer que el barco haga una etapa más de Cabo Verde a Canarias para de Canarias ir a Holanda, sino que desde allí se le pueda dar todo el soporte necesario", dijo Clavijo en Bruselas, donde se reunió con el comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas.

El presidente canario señaló que está en contacto constante con la ministra española de Sanidad, Mónica García, quien le ha transmitido que ésta es también su postura, aseguró.

"Ella me transmitía que desde el Ministerio entienden que no es razonable trasladarlo de Cabo Verde a Canarias para luego salir y que iba a hablar directamente con la Organización Mundial de la Salud precisamente para que, si había que evacuar o hay que dar garantías, se puedan dar donde está el barco ya", añadió.

Posteriormente, desde Cabo Verde se podría continuar la evacuación de los pasajeros mediante aviones o con el traslado del barco hacia Países Bajos, que es de donde es la bandera del buque afectado, dijo.

"A partir de ahí, si la Organización Mundial de la Salud quiere cualquier otra cosa, tendrá que justificarlo porque obviamente a nosotros es un asunto que nos preocupa mucho. No tenemos prácticamente información del vector de contagio. Se sabe algo del hantavirus, pero no se sabe mucho más", apuntó Clavijo.

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El mandatario canario subrayó que cualquier intervención debe llevarse a cabo "con todas las garantías para las personas que están en el barco, pero por supuesto para los canarios también".