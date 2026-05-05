Principal asesora de Sheinbaum pide a los empresarios más inversión en México

Durante la conferencia anual del Consejo de las Américas (COA, por sus siglas en inglés) en Ciudad de México, Gómez aseguró que el país se está posicionando como "uno de los mejores lugares" para invertir, no solo en América Latina, sino en el mundo, por su talento, infraestructura, comunicaciones, cultura empresarial y cercanía con Estados Unidos, “el mercado más grande del mundo”.

“El mensaje de hoy es: ayer pedimos algo y se nos dio; pedimos cero obstáculos, ahora ellos nos dicen cero excusas, necesitamos más inversión”, dijo.

No obstante, reconoció que para que haya inversión se requieren certidumbre jurídica, seguridad, energía y agua, por lo que en los últimos meses el Consejo Asesor trabajó con el Gobierno para identificar normas, trámites y procedimientos que detenían proyectos.

Gómez explicó que el sector privado pidió cinco cambios en la actuación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre ellos acelerar la devolución del IVA, homologar criterios en sus oficinas, evitar auditorías múltiples y permitir garantizar un crédito fiscal con fianza o carta de crédito.

Según dijo, el Gobierno mexicano respondió de inmediato a las peticiones del empresariado con iniciativas para cambiar leyes.

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Entre los esfuerzos destacó decretos para evitar retroactividad y doble tributación, crear una ventanilla única para comercio exterior, dar autorización inmediata a proyectos estratégicos y aplicar afirmativa ficta si una solicitud de inversión no recibe respuesta en 90 días.

Gómez, considerada el principal enlace de la presidenta Claudia Sheinbaum con el sector empresarial, defendió que México tiene ganas y voluntad de crecer, cambiar lo que no funciona y aprovechar su integración productiva con América del Norte.

“A los que todavía no están aquí, hoy es el momento de que lleguen y a los que ya están aquí, hoy es el momento de que se expandan”, señaló.

El Gobierno de México anunció este lunes nuevas reglas para acelerar la inversión, -con un plazo máximo de 30 días para aprobar proyectos y de 90 días para resolver trámites, que se aprobarán automáticamente si no hay respuesta-, en un intento por atraer capital en medio de la relocalización de las cadenas de suministro a nivel global.

La economía de México pasa por una etapa de ralentización, después de que se conociese según datos oficiales divulgados esta semana que registró una caída del 0,8 % del PIB de México en el primer trimestre de 2026, aunque de forma anual tuvo un avance de 0,2 %.