Quito sancionará a 57 operadoras de transporte por limitar servicio en capital de Ecuador

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, de 64 operadoras evaluadas durante los controles desplegados en diferentes puntos de la capital, solo siete mantuvieron operación activa desde las 06:00 (11:00 GMT), mientras que 57 no registraron un "servicio efectivo".

"A Quito no la van a someter. No vamos a permitir que la ciudad pague los platos rotos", afirmó Muñoz, que calificó de "irresponsable" la decisión de un sector de transportistas de racionalizar el servicio entre las 08:00 (13:00 GMT) y las 19:00 00:00 GMT).

Muñoz rechazó el pedido de los transportistas de incrementar el pasaje y aseguró que el municipio no aceptará tarifas de 0,65 o 0,70 dólares, aunque reconoció el impacto económico que supuso para el sector la eliminación del subsidio al diésel.

En septiembre de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa anunció sin previo aviso la eliminación del subsidio al diésel, por el que el precio del combustible aumentó de 1,80 a alrededor de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

La medida, rechazada por diversos colectivos sociales, derivó en la convocatoria de un paro nacional por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, que se extendió durante un mes con especial incidencia en la provincia andina de Imbabura.

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Según el Municipio, las cooperativas que incumplan sus obligaciones podrían enfrentar multas de hasta ocho salarios básicos unificados (3.856 dólares), conforme a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Frente a la reducción del servicio, el municipio suspendió durante la tarde de este martes la medida de restricción vehicular conocida como Pico y Placa, que normalmente rige entre las 16:00 (21:00 GMT) y las 20:00 (01:00 GMT) para disuadir el tráfico en la ciudad, y evaluará si mantiene la suspensión en los próximos días.

Además, dispuso reforzar la operación del Metro de Quito, el Trolebús y la Ecovía, que funcionan dentro de los horarios establecidos por el toque de queda nocturno vigente en nueve provincias y cuatro municipios del país, incluidas las ciudades de Quito y Guayaquil, desde la noche del pasado domingo.

El confinamiento nocturno perdurará hasta el 18 de mayo entre las 23:00 hora local (4:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT), una medida que se enmarca en la estrategia del presidente Noboa de combatir la actividad del crimen organizado.