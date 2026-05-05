Rusia lanza 11 misiles balísticos en un nuevo ataque a infraestructura gasística ucraniana

El bombardeo, en el que los rusos también han empleado 164 drones de larga distancia, ha provocado además daños en infraestructuras industriales y ferroviarias, según ha informado en su cuenta de Telegram la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko.

Naftogaz ya había informado en la víspera de ataques rusos contra infraestructuras gasísticas de la propia Poltava y de la región de Sumi.

Ucrania neutraliza cada noche alrededor del 90 % de los drones que lanza Rusia contra su retaguardia, pero es vulnerable a los misiles balísticos debido al déficit de su Ejército en sistemas y misiles estadounidenses Patriot.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, busca constantemente con sus socios nuevas formas de obtener misiles adicionales para sistemas Patriot, los más eficaces para el derribo de los misiles balísticos rusos.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, informó el lunes a Zelenski de que la guerra en Irán no ha significado de momento el fin de los suministros a Ucrania de misiles Patriot por parte de EE.UU.

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Zelenski también trabaja con sus aliados para reforzar la protección y la fortaleza del sistema energético ucraniano de cara al próximo invierno.

El presidente ucraniano ha firmado además acuerdos energéticos con los países del Golfo para garantizar que Ucrania no se quedará sin suministros en caso de nuevas campañas masivas rusas contra infraestructuras petroleras y gasísticas en Ucrania.