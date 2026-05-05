Rusia y Ucrania intercambian ataques antes de comenzar el plazo de tregua que propone Kiev

Las autoridades rusas informaron del derribo de cerca de trescientos drones ucranianos durante la noche. Diez de ellos fueron neutralizados cuando se dirigían a Moscú, según el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

Según dijo posteriormente el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, las fuerzas de Kiev emplearon también en el ataque misiles de crucero Flamingo de fabricación propia que impactaron en una empresa que fabrica componentes electrónicos para el Ejército ruso situada en la ciudad de Cheboksari, capital de la región de Chuvashia, en la parte europea de Rusia, donde según medios rusos murieron al menos dos personas.

Otro de los blancos de este último ataque ucraniano masivo fue la refinería de petróleo de Kirishi, situada en la región de Leningrado del norte de Rusia, según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Una estación de bombeo de la misma zona también fue alcanzada en el ataque.

Por su parte, Rusia lanzó entre la tarde del lunes y la mañana del martes contra territorio ucraniano más de 160 drones de larga distancia, de los que 149 fueron neutralizados por las defensas ucranianas, y 11 misiles de crucero, ante los que Ucrania es particularmente vulnerable por el déficit de sistemas y misiles antiaéreos Patriot de sus Fuerzas Armadas.

Sólo uno de los misiles pudo ser interceptado, mientras que otros ocho impactaron en lugares no especificados de Ucrania y los dos restantes no alcanzaron sus objetivos, según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana.

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La empresa pública ucraniana de gas y petróleo, Naftogaz, ha informado de daños en sus infraestructuras de las regiones de Poltava (centro) y Járkov (noreste). Tres empleados de Naftogaz han muerto en el ataque, que también ha acabado con las vidas de dos trabajadores de los equipos de rescate que asistían a las víctimas de un primer impacto.

Naftogaz ya había informado el lunes de otros ataques a sus infraestructuras en la propia Poltava y en la región de Sumi.

Según el Servicio de Emergencias ucraniano, para el que trabajaban dos de las víctimas mortales, los dos sanitarios perdieron la vida en el ataque contra una refinería de petróleo en Poltava, contra la que los rusos lanzaron cuatro misiles.

Dos de esos misiles, los que mataron a los rescatistas, contenían munición de racimo, según el Servicio de Emergencias ucraniano, que explicó además que otros tres de sus empleados están en estado grave por las heridas sufridas en el bombardeo.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, ha calificado el ataque en el que han muerto los rescatistas de “vil”. Según Sibiga, Rusia golpeó deliberadamente el lugar para matar a quienes habían acudido allí de urgencia a asistir a las víctimas del impacto anterior.

“Sólo un Estado terrorista como Rusia emplea tácticas inhumanas y criminales como éstas”, dijo Sibiga en X.

El bombardeo ruso de la pasada noche fue dirigido también contra infraestructuras ferroviarias y ha dañado un buque comercial en el puerto de Odesa, según las autoridades ucranianas.

Estos nuevos ataques cruzados tuvieron lugar antes de que comience en la medianoche del martes al miércoles el plazo de la tregua propuesta por Ucrania en respuesta a la declaración de alto el fuego unilateral de Rusia para el 8 y el 9 de mayo, con motivo de la conmemoración en Rusia de la victoria soviética sobre los nazis.

El Kremlin no ha mostrado por el momento interés en adherirse a la tregua propuesta por Ucrania, que ve en el alto el fuego ruso con motivo del 9 de mayo una maniobra de Moscú para contentar al presidente de EE.UU., Donald Trump, y una forma de poder celebrar el llamado Día de la Victoria sin el riesgo de ataques ucranianos contra la capital rusa.