Seúl revisa propuesta de EE.UU. para escoltar buques en Ormuz tras explosión en barco

La Cancillería surcoreana dijo en un comunicado que están analizando la propuesta presentada por Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz, teniendo en cuenta el derecho internacional, la postura de preparación en la península coreana y los procedimientos legales internos.

También señaló que están "prestando atención" a la publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, en su red Truth Social donde atribuyó la explosión en el buque de la naviera HMM a un ataque de Irán, algo que hasta ahora no han confirmado ni Seúl ni Teherán.

En la misma publicación Trump dijo que "quizás sea hora" de que Corea del Sur se una a la misión estadounidense para escoltar buques en Ormuz, denominada Proyecto Libertad.

El mandatario estadounidense reaccionaba al incidente del barco operado por la naviera surcoreana, indentificado como HMM NAMU, de bandera panameña, que el lunes sufrió una explosión seguida de un incendio, cuando estaba fondeado cerca de Emiratos Árabes Unidos.

Tras una reunión de respuesta presidida por el jefe del Gabinete, Kang Hoon-sik, la oficina presidencial surcoreana informó que la embarcación será remolcada a Dubái, donde se realizará una inspección para esclarecer las causas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seúl, no obstante, dijo que tal evaluación solo puede realizarse tras el remolque del buque, en un proceso que podría tardar varios días.

El Gobierno surcoreano informó que mantiene contacto diario con los 26 buques surcoreanos fondeados dentro de Ormuz.

El Ministerio de Océanos dijo el lunes que las autoridades investigan si la explosión se debió a un posible ataque o a una mina a la deriva, según el diario local The Korea Herald, aunque tampoco se descarta una causa interna del propio buque.

Tras la explosión no se reportaron víctimas, mientras las autoridades surcoreanas anunciaron este martes que el incendio ya se había extinguido.

Corea del Sur obtiene cerca del 70 % de su petróleo de Oriente Medio, el 95 % del cual transita normalmente por Ormuz.