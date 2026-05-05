Sheinbaum carga contra Ayuso por su reivindicación de Hernán Cortés en México

“A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota”, señaló la mandataria durante su discurso en la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo en el central estado de Puebla.

Las declaraciones se producen un día después de que Díaz Ayuso participara en un acto en la capital mexicana en el que se rindió homenaje a figuras como Cortés y la reina Isabel la Católica, defendiendo la conquista y el "mestizaje" como elementos positivos de la historia compartida entre España y México.

No obstante, la mandataria mexicana no aludió directamente a la mandataria española.

El posicionamiento de la presidenta se da en medio de una renovada polémica sobre la memoria de la conquista, reavivada tras el evento encabezado por Díaz Ayuso en el Frontón México, organizado junto al productor Nacho Cano, tras la cancelación de un acto previsto en la Catedral Metropolitana.

En ese encuentro, la dirigente madrileña defendió que la conquista forma parte de un legado común y cuestionó las narrativas que, a su juicio, fomentan el “odio”,

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La visita de Díaz Ayuso también generó protestas de colectivos indígenas, que denunciaron la exaltación del conquistador y exigieron una disculpa por los abusos cometidos durante la colonización.