Sospechoso de intentar matar a Trump es acusado de un cuarto cargo por agredir a un agente

Sobre Allen ya pesaban tres cargos: uno por intentar asesinar al presidente, lo que puede acarrearle cadena perpetua, y otros dos relacionados con el uso y transporte de armas de fuego.

El nuevo cargo, imputado por un gran jurado de Washington, acusa a Allen de agredir "por la fuerza", resistirse, obstaculizar, intimidar e interferir con un agente federal "mientras este desempeñaba sus funciones oficiales y utilizó un arma mortal y peligrosa", según un documento judicial difundido por la corte de distrito de la capital estadounidense.

La imputación forma parte de una acusación revisada presentada por la Fiscalía ante un gran jurado, el órgano encargado de determinar si existe causa probable para procesar formalmente a un sospechoso en el sistema judicial del país.

Allen fue detenido el pasado 25 de abril tras intentar irrumpir, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, en el salón de un hotel de Washington donde se celebraba la cena con presencia de Trump; la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y otras autoridades.

Este profesor de California de 31 años burló corriendo un control de seguridad y se cree que disparó contra un agente antes de ser reducido por las fuerzas del orden.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El lunes, la jueza Zia Faruqui, a cargo del caso, pidió disculpas a Allen por las duras condiciones a las que fue sometido en prisión, tras pasar varios días en una celda de aislamiento pese a las quejas de sus abogados.