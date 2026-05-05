Tras alcanzar los mil bebés acompañados, la Fundación Canguro busca expandirse en Uruguay

Los bebés que llegan a la fundación son aquellos nacidos en el Hospital Pereira Rossell de Montevideo y que, una vez recibida el alta médica, no pueden egresar porque "se han detectado ciertas debilidades en el cuidado por parte de la familia de origen".

De acuerdo con esto, acoge a los recién nacidos hasta recibir una resolución judicial que determine quién se hará cargo de ellos en el futuro.

Durante ese período, que en promedio se extiende por 48 días, los voluntarios se turnan para asegurarse de que esos bebés reciban lo que la fundación llama "nutrición afectiva" las 24 horas del día, un vínculo que "es determinante para el desarrollo emocional, físico y cognitivo".

"En la primera infancia es donde se sientan los cimientos sobre los cuales ese bebé se va a poder desarrollar y va a poder construirse, va a generar vínculos de apego. Lo que no dimos a ese bebé en la primera infancia va a generar daño del orden de lo irreparable", explicó en diálogo EFE la presidenta de la Fundación Canguro, Pamela Moreira.

Destacó que la fundación tiene ahora la oportunidad de visibilizar su trabajo, ya que la llegada del acompañamiento número mil se dio en mayo, que en Uruguay es el Mes de la Primera Infancia.

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En línea con esto, lanzaron una nueva campaña de concientización, cuyo lema es: 'El llanto de un bebé no puede esperar'.

"El bebé cuando nace necesita recibir amor, contención y acompañamiento afectivo. Entonces deseamos que no haya ningún bebé que esté privado de ese cuidado", insistió Moreira.

La fundación cuenta con más de 400 voluntarios y una lista de espera que asciende a 4.000 personas, muestra de que esta "es una causa abrazada por la sociedad uruguaya".

En Montevideo, la fundación tiene capacidad para atender a 16 bebés por vez, por lo que el paso siguiente es seguir trabajando en otras localidades del país.

Moreira explicó que la fundación ya dio un paso al extenderse al departamento (provincia) de Maldonado, pero ahora planifican "poder formar parte de las maternidades de otros".