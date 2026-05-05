Trump cree que Xi ha sido "muy amable" con respecto a Irán y al bloqueo de Ormuz

"Hablaré sobre este tema en particular (Irán), pero tengo que decir que (Xi) ha sido muy amable al respecto", replicó Trump a periodistas en un acto en la Casa Blanca cuando fue preguntado si trataría la guerra con el mandatario chino durante la visita que el republicano realizará a Pekín partir del próximo día 13.

"Para ser justos, él obtiene cerca del 60 % de su petróleo de los países del Golfo y, creo que ha sido muy amable. China no nos ha desafiado. No nos desafían. Y él no haría eso. No creo que lo hiciera por mí, pero considero que ha sido muy amable", añadió Trump.

El mandatario estadounidense aseguró que ha invitado a Pekín a surtirse de petróleo estadounidense.

"Les dije 'envíen sus barcos a Texas. No está mucho más lejos. Envíen sus barcos a Luisiana. Envíen sus barcos a Alaska'. De hecho, Alaska está muy cerca de muchos de los países asiáticos", explicó el magnate neoyorquino con respecto a la oferta que ha planteado además de China, a países como Corea del Sur o Japón para que compren más hidrocarburos a EE.UU.

Un gran número de naciones asiáticas se han visto afectadas por el cierre activado por Irán tras el inicio de la guerra en el estrecho de Ormuz, dado que obtienen la mayor parte del petróleo y gas que consumen de países del golfo Pérsico.

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A su vez, Trump volvió a elogiar hoy nuevamente a Xi, con el que se verá la semana próxima.

"Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Me parece un tipo extraordinario y nos llevamos bien", dijo hoy el presidente estadounidense, que insistió que ambas potencias hacen "muchos negocios y mucho dinero" juntas.

La reunión en Pekín de la semana próxima es la primera que celebrarán Trump y Xi desde que se vieron en Corea del Sur el pasado otoño en el marco de una cumbre de la APEC.