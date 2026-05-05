Una embarcación llena de niños: el último rescate en España salva a 39 menores migrantes

Este lunes, los equipos españoles de salvamento ponían a salvo a 97 inmigrantes de Gambia, Guinea, Senegal y Sierra Leona que se habían quedado a la deriva a 63 kilómetros de El Hierro, pero tuvieron la fortuna de rozar una zona con cobertura de móvil que les permitió pedir ayuda.

Cuando llegaron a tierra, a todos les llamó la atención la cantidad de niños, muchos muy pequeños, corroboró a EFE uno de los responsables del despliegue humanitario.

El informe final de la intervención revela que fueron filiados inicialmente como menores el 40 % de los rescatados.

En las primeras fichas elaboradas en el muelle figura, además, que en ese grupo hay 23 menores que han llegado sin un adulto a su cargo y quedarán bajo tutela del Gobierno regional canario. Son once chicos y doce chicas.

Seis de los menores fueron trasladados al hospital de la isla por diferentes patologías. Con ellos, fueron ingresadas tres de las 28 mujeres adultas con las que compartían cayuco.

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Entre el centenar de migrantes rescatados, hay 17 personas que forman unidades familiares, en su mayoría mujeres y niños.

La ruta canaria, que une el continente africano con las islas españolas, es considerada una de las más peligrosas del mundo para los migrantes que intentan llegar a Europa.