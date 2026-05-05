Unos 200.000 migrantes han solicitado la regularización extraordinaria en España

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, hizo balance este martes del proceso impulsado por el Ejecutivo y destacó "la normalidad" en la que se está desarrollando el proceso de regularización, pese a las largas colas de migrantes que se han visto para conseguir los certificados que necesitaban para presentar las solicitudes.

"Ya sabíamos que en las primeras semanas habría un volumen muy importante de personas (...). Había que evitar la brecha digital y que el que quisiera acudir presencialmente pudiera hacerlo", dijo, tras destacar que el 80 % de las solicitudes se presentan de manera telemática.

Además, hay más de 600 entidades del tercer sector inscritas para apoyar y colaborar en este proceso adminsitrativo, de las que 400 ya están operando, y se espera que este número vaya a más.

La secretaria de Estado hizo un llamamiento a la calma a los migrantes que todavía no han podido presentar la documentación: "Tranquilidad y que se informen a través de los medios oficiales, que no se dejen llevar por bulos e informaciones falsas, que busquen fuentes fidedignas".

"Pueden presentar su solicitud hasta el 30 de junio. Todo el mundo podrá ser atendido y se reforzarán los medios que sean necesarios para que sea así", subrayó.

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Para facilitar el proceso, Cancela anunció que se aumentará el número de oficinas físicas en las es posible presentar la documentación.