Wadephul dice a Saar que en el Líbano no deben pagar el precio de la guerra los civiles

"Condenamos en los términos más enérgicos los ataques de Hizbulá contra Israel. Deben cesar de una vez. Somos conscientes de las consecuencias, especialmente para las personas en el norte de Israel", señaló Wadephul en una rueda de prensa junto al ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar.

"Al mismo tiempo, el Líbano no debe convertirse en un escenario de guerra donde sean los civiles quienes paguen el precio, donde la generación joven crezca entre las ruinas de las casas de sus padres. Eso tampoco hará más segura la vecindad de Israel", recalcó.

A juicio de Wadephul, el Gobierno libanés "debe actuar con determinación contra Hizbulá", porque la clave para estabilizar el Líbano radica en fortalecer al Estado libanés.

"Las primeras conversaciones directas entre el Líbano e Israel en décadas dan motivo para la esperanza de que el contacto diplomático directo también pueda conducir a avances en la región. Animo a ambas partes a seguir por ese camino", sostuvo.

Wadephul exigió "un acuerdo sólido para proteger a los civiles a ambos lados de la Línea Azul, garantizar la seguridad de los cascos azules de la misión de la ONU (UNIFIL) y lograr una pacificación duradera".

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Saar a su vez reiteró que Israel no tiene reclamaciones territoriales sobre el Líbano.

"Nuestras actividades en la frontera norte tienen únicamente el objetivo de proteger a nuestros ciudadanos. No permitiremos que Hizbulá continúe con sus planes de invasión ni que siga disparando cohetes contra nosotros", enfatizó.

El ministro israelí de Exteriores aseguró que el Líbano "fue arrastrado por Irán a una guerra que va en contra de sus propios intereses", ya que se han lanzado desde el pasado 2 de marzo "más de 10.000 cohetes y drones contra Israel".

"Queremos liberar el sur del Líbano de la infraestructura terrorista, de los búnkeres y de los depósitos de armas y municiones", insistió.

Saar sostuvo que el Ejército libanés afirma que ya lo ha hecho, "pero la realidad es otra: el Gobierno libanés no ha afrontado realmente esta amenaza".

"Ha actuado solo de forma puntual, no ha desmantelado la infraestructura ni ha intervenido en el ámbito subterráneo", afirmó.

"Ningún país permitiría que su población quedara expuesta sin protección ante una amenaza así", enfatizó.