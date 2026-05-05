Wall Street abre en verde con incertidumbre sobre el tránsito de buques en Ormuz

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 135 puntos, hasta los 49.076; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,61 %, hasta los 7.244 enteros; mientras que el tecnológico Nasdaq avanzaba otro 0,90 %, hasta los 25.292 puntos.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que la actual tregua con Irán se mantiene durante su operación "defensiva" para asistir en el tránsito de los buques por el estrecho de Ormuz, porque los ataques iraníes no superan el "umbral" que justificaría un reinicio de los combates.

"El alto el fuego no ha concluido", advirtió el jefe del Pentágono, al agregar que esperaba "cierta actividad" al inicio de estas operaciones, que -según él- tienen "una única misión: proteger el transporte marítimo comercial inocente de la agresión iraní".

Por su lado, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 3,9 %, hasta los 102,27 dólares el barril en torno a las 9:00 hora local (13:00 GMT).

En el plano corporativo, las tecnológicas Intel y Micron subían ambas más de un 9 %. Intel anunció ayer que fichó a un ejecutivo de la empresa de semiconductores Qualcomm para liderar el campo de inteligencia artificial.

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Pfizer, tras publicar sus resultados del primer trimestre en los que superó las expectativas en beneficio e ingresos, apenas notaba un aumento del 0,08 % en bolsa.

Shopify y Paypal empezaban la jornada con pérdidas alrededor del 8 %. Ambas compañías registran caídas de más del 20 % en lo que llevamos de 2026.