Al menos 17 muertos y 45 heridos en un accidente de autobús en Zimbabue

“El número de fallecidos ha aumentado a 17. Las 45 víctimas heridas están ingresadas en el Hospital de Distrito de Kotwa y en el Hospital de Distrito de Mutoko”, indicó un comunicado de la Policía de Zimbabue.

El siniestro sé registró ayer alrededor de las 13.30 hora local (11.30 GMT), cuando el conductor del bus -de la empresa de transportes DRD- que viajaba de Sudáfrica con destino a Malaui con 63 pasajeros perdió el control, se salió de la carretera y dio una vuelta de campana a la altura del kilómetro 175 de la vía Harare-Nyamapanda.

Debido a la velocidad y el tamaño del autobús, el impacto al volcar resultó en que 14 personas fallecieran en el acto y otras tres sucumbieran a sus heridas hoy.

Los primeros informes señalan el reventón de un neumático y la fatiga del conductor como posibles causas del siniestro, según medios locales.

El autobús cubría un trayecto de unos 3.600 kilómetros desde Sudáfrica hacia Malaui, el cual incluye un tramo de curvas cerradas en territorio zimbabuense.

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Dado el carácter internacional del viaje, el Gobierno de Zimbabue, a través de sus fuerzas de seguridad, ha establecido contacto directo con la embajada de Malaui y las autoridades pertinentes de ese país para coordinar y facilitar la identificación y la futura repatriación de las víctimas.