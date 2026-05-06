Al menos catorce muertos en el accidente de un autobús en Zimbabue

El accidente ocurrió el martes por la tarde en el kilómetro 176 de la carretera Harare-Nyamapanda, cerca de Suswe, en la provincia de Mashonaland East (noreste), indicó la Policía la pasada noche en la red social X.

"Los primeros informes policiales (de los agentes) que acudieron al lugar del accidente indicaron que 14 personas fallecieron", subrayó el cuerpo de seguridad.

El autobús, de la compañía BRD Luxury Coach y procedente de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), transportaba a 63 pasajeros y "algunos de los heridos fueron trasladados a los hospitales de distrito de Mutoko y Kotwa", añadió la Policía, sin facilitar más detalles.

Los siniestros de este tipo suceden a menudo en las carreteras de Zimbabue, donde el pasado 16 de abril al menos 18 personas fallecieron en el sur del país cuando el minibús en el que viajaban se incendió y explotó en la carretera que une las localidades de Bulawayo y Beitbridge, cerca de la frontera con Sudáfrica.

Zimbabue, según datos publicados en enero de 2022 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene la tasa de accidentes de tráfico mortales más elevada de África austral, con una media anual de 665 muertos y 10.000 heridos.

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La OMS estima que los conductores de autobuses y sus pasajeros representan un 50 % del total de muertes.