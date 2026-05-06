Artículos personales de Matthew Perry salen a una subasta con causa

Las ganancias recaudadas por Heritage Auctions se destinarán a la Fundación Matthew Perry, una organización sin fines de lucro creada tras la muerte del actor dedicada a ayudar a personas a superar sus adicciones:

"Es una manera poderosa de que su legado perdure y de unir a la gente en apoyo de algo que le importaba profundamente", afirmó Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions en un comunicado.

Perry luchó contra las adicciones gran parte de su vida y en octubre de 2023 fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad. El informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina.

"Matthew creía que la adicción debía abordarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio", afirmó Lisa Kasteler Calio, directora ejecutiva de la Fundación Matthew Perry.

"Esta subasta impulsa el trabajo de la Fundación para ampliar el acceso a la atención basada en la evidencia y combatir el estigma. Es una forma más de garantizar que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad", añadió.

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La venta contempla una colección de 26 guiones de 'Friends' con episodios como 'The One With Ross's Tan', 'The One Where Joey Speaks French' y el final de la serie de dos partes, 'The Last One'.

También un guion del episodio piloto de 'Friends', cuando el proyecto tenía el título provisional de 'Six of One', y otro de 'Friends: The Last One, Part I', ambos firmados por el elenco conformado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, y donados por Warner Bros.

La venta incluye el premio que el Sindicato de Actores le otorgó al ensamble de 'Friends' en 1995, así como 13 premios y objetos de colección del actor.

Entre los 130 lotes disponibles también destacan dos obras de arte como las del británico Banksy: 'Niña con globo' (2005) y 'Nola (Lluvia gris)' (2008).

El sitio web de la subasta abrió sus pujas el martes, de forma anticipada a la venta en vivo y en línea que se celebrará el 5 de junio en la sala de exposiciones de Heritage Auctions en Dallas.

Los artículos estarán expuestos en Beverly Hills del 18 al 29 de mayo.