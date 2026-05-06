Bolivia convocará a embajadores de Irán y Rusia por "injerencia"

"Los vamos a convocar, estamos esperando a que vuelvan de (la región central de) Cochabamba, les hemos mandado una nota verbal, hemos sacado un comunicado recordando cuáles son los mecanismos de comunicación diplomática", dijo Aramayo durante un encuentro con los corresponsales internacionales en Bolivia.

El embajador de Irán, Bahram Shahabeddin, y el de Rusia, Dmitry Vérchenko, participaron el lunes en la toma de juramento del nuevo gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, afín al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019).

En esa ocasión, Shahabeddin expresó que le gustaría que "en el futuro Cochabamba sea la capital de Bolivia", lo que causó malestar en Sucre, la capital constitucional del país y sede del órgano Judicial.

Aramayo indicó que "en la política nada sucede al azar" y cuestionó la "intención" de plantear ese tipo de temas justo cuando Bolivia está "reconfigurando los contenidos y sentidos" de su democracia.

A esto se suma una reciente publicación de la Embajada de Rusia, en sus redes sociales, contra el columnista Javier Medrano, a quien acusó de tener una "enfermiza obsesión" con el mandatario ruso, Vladímir Putin, incluso poniendo en duda el "estado de salud mental" del comunicador.

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"Eso de estar usando TikTok o las redes sociales para emitir criterio y queja no va más", remarcó Aramayo, sin aludir directamente a la publicación de la Embajada rusa.

El comunicado de la Cancillería de Bolivia pide a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, en el marco de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, "respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor" y evitar "cualquier opinión" que sea "incompatible".

Aramayo afirmó que Bolivia insistirá en "agotar los mecanismos diplomáticos y dialógicos", pero que, de no respetarse, "el Estado boliviano va a tomar otro tipo de medidas", sin especificar cuáles.

Durante los gobiernos de izquierda de Evo Morales y Luis Arce (2020-2025), Bolivia tuvo en Irán y Rusia a dos de sus principales aliados políticos, algo que cambió sustancialmente desde la llegada de Paz a la Presidencia en noviembre de 2025.

El Gobierno de Paz se alejó de países aliados de Morales y Arce, y se acercó a otros con los que los exgobernantes mantuvieron distancia, como EE.UU. e Israel.