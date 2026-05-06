Cabo Verde confirma la llegada de aviones ambulancia para evacuar a enfermos de hantavirus

"La evacuación sanitaria de los tres pacientes se llevará a cabo en las próximas horas, utilizando dos aviones ambulancia, en coordinación con las autoridades nacionales e internacionales competentes", afirmó el Ministerio de Salud caboverdiano en un comunicado emitido a última hora del martes.

"Uno de los aviones ambulancia ya se encuentra en Cabo Verde y se espera la llegada de un segundo avión próximamente", subrayó ese departamento, al precisar que "un médico especialista también llegará al país para asistir a los ocupantes a bordo del barco".

Las autoridades sanitarias de este país insular de África occidental enfatizaron que, "una vez finalizado el proceso de evacuación, el buque deberá reanudar su viaje".

"La operación -aseveró el Ministerio- se está preparando con la máxima seguridad y coordinación interinstitucional, con la participación de todas las entidades pertinentes, para garantizar su implementación tan pronto como se cumplan las condiciones necesarias".

Las autoridades indicaron también que un equipo médico visitó el martes por la tarde el MV Hondius, que lleva 147 personas a bordo y, "según la evaluación realizada, los tres pacientes permanecen clínicamente estables".

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Hasta la fecha, matizaron, "no se han registrado nuevos incidentes que involucren a otros ocupantes del barco".

En cuanto a la evaluación de riesgos, el Ministerio de Salud remarcó que "la situación permanece bajo control" y que, por ahora, "no existe riesgo para la población en tierra".

Las autoridades del país africano siguen monitoreando la situación con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros.

"Esta coordinación -añadieron- ha permitido una respuesta rápida, segura y técnicamente adecuada, garantizando el seguimiento clínico de los pacientes y la adopción de todas las medidas de precaución necesarias".

El Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó este martes de que prepara la evacuación a esa nación de tres enfermos que requieren atención médica urgente, incluido un neerlandés, y destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, la también neerlandesa Oceanwide Expeditions, en ese proceso.

El Ministerio de Sanidad de España, por su parte, confirmó este martes que acogerá en las islas Canarias al crucero de lujo en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario".

España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado.

La OMS elevó este martes a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

Entre los casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres fallecidos y una persona se encuentra en estado crítico en Sudáfrica.