Cabo Verde confirma que el buque afectado por el brote de hantavirus partió hacia Tenerife

En un comunicado, el Ministerio de Salud caboverdiano informó de que el buque, que se encontraba frente a la costa del puerto de la capital, Praia, zarpó esta tarde tras cumplir con todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias de Cabo Verde.

"A bordo se encuentran 144 pasajeros, todos asintomáticos, acompañados por un equipo de cuatro profesionales sanitarios, entre médicos y epidemiólogos, que se unieron hoy al equipo médico encargado de la asistencia durante el viaje", explicó el Ministerio.

El departamento expresó su "solidaridad con todos los pasajeros y la tripulación que permanecen a bordo, deseándoles que lleguen a sus respectivos destinos sanos y salvos".

El Ministerio de Salud destacó que la respuesta a esta crisis se efectuó "con base en rigurosos principios técnicos y científicos, en estrecha coordinación con las autoridades nacionales y los socios internacionales, garantizando siempre la protección de la salud pública".

Cabo Verde -agregó- dio "ejemplo de acción humanitaria y buenas prácticas internacionales en un contexto de salud global complejo".

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Horas antes, las autoridades sanitarias de Cabo Verde habían confirmado la evacuación aérea de tres pacientes sospechosos de contraer el hantavirus en el crucero, como ya adelantó la Organización Mundial de la salud (OMS).

"El destino de los tres pacientes, una mujer y dos hombres, es Países Bajos, y el paciente británico continuará su viaje a su país de origen como destino final", precisó el Ministerio de Salud.

El MV Hondius tiene previsto atracar el sábado próximo en el puerto de Granadilla de Abona de la isla atlántica española de Tenerife, desde donde los pasajeros serán evacuados a los respectivos países de origen, informó este miércoles el Gobierno español.

El MV hondius zarpó el pasado 1 de abril desde Argentina, entró en aguas caboverdianas este 3 de mayo y estaba fondeado frente a Praia.

El número de casos por el brote de hantavirus se elevó este miércoles a ocho -tres de ellos confirmados en laboratorio- después de que las autoridades de Suiza informaran sobre la hospitalización de un hombre que viajó como pasajero en el barco.

Tras la salida del buque de Argentina, un pasajero neerlandés presentó síntomas y falleció el día 11 de abril.

Su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, y tomó un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica), donde murió en los servicios de emergencia de un hospital.

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, murió el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía.

El hantavirus suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.