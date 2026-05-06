Canarias estudia la solicitud del crucero para atracar el sábado en un puerto de las islas

"El presidente de la autoridad portuaria me ha notificado de que ha habido una solicitud por parte de la naviera, por parte del armador, de poder atracar en un puerto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife", dijo Clavijo a los medios en Bruselas tras mantener una reunión al margen de la situación del navío con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Casi al mismo tiempo, la ministra de Sanidad, Mónica García, informó de que el crucero MV Hondius atracará el sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles a Madrid.

En Bruselas el presidente canario añadió que "se está estudiando" esa petición de la naviera, y al ser preguntado por los medios sobre bajo qué condiciones autorizaría el atraque del barco, respondió que "no tiene sentido" que los pasajeros desembarquen en Canarias para ser repatriados "si están técnicamente sanos y no hay contagio".

El mandatario canario reiteró que desconocen "cuál es el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el Gobierno de España" y que siguen "sin tener claro cuál es el estado de los pasajeros, el contagio o la propia cepa".

"¿Por qué, si lo que se quiere proceder es a una repatriación, no se hace, en este caso, en el puerto de Praia (Cabo Verde, donde fondea el crucero) o en el aeropuerto de Praia, y se somete al 'viacrucis' a todos estos pasajeros a una navegación de tres días hasta llegar a un puerto canario?", se preguntó.

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Clavijo insistió en que no han recibido en el día de hoy comunicación alguna por parte del Ejecutivo central, que mantuvo esta mañana una reunión de alto nivel sobre la situación del barco en la que participaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros, y sostuvo que la ministra de Sanidad, Mónica García, no le ha devuelto "ninguna llamada".

"Entendemos que hay un respeto y una lealtad institucional, y en este caso no se puede dar por sentado excluyendo a una comunidad autónoma que probablemente tiene algo que decir y algo que opinar respecto a esos acuerdos que seguimos reconociendo con la Organización Mundial de la Salud. La ministra no me ha devuelto ninguna llamada", aseguró.

Y añadió que no existe un protocolo en el Hospital de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife porque "esto es algo totalmente extraordinario", y precisó que este centro sanitario cuenta con una plaza de alto requerimiento.

"Por lo tanto, ahora mismo no tenemos ninguna petición de activación para nada y como no sabemos nada, no podemos prever nada, obviamente", dijo.

En este sentido, pidió al Gobierno de España "lealtad, información y colaboración" porque deben saber "qué está pasando en ese buque, el nivel de contagio, la cepa...".

"En estos momentos lo que sigo apelando es que el Gobierno de España contacte y poder tener una información y una reunión para conocer ese acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tanto con el Ministerio como con el presidente (del Gobierno de España, Pedro) Sánchez", añadió.

El brote de hantavirus declarado a bordo del MV Hondius días después de que partiera desde el puerto de Ushuaia, la ciudad más meridional de Argentina, afecta por ahora a siete personas, tres de las cuales han muerto, según datos difundidos por la propia OMS.