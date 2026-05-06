Cannes homenajea los 25 años de 'The Fast and the Furious', un filme que marcó una época

En un comunicado, la organización explicó que 'The Fast and the Furious' -un thriller de alto octanaje ambientado en la cultura de las carreras callejeras de Los Ángeles- se trata de "una franquicia que ha conquistado el planeta y ha dejado una huella indeleble en la historia del cine".

La película, estrenada el 22 de junio de 2001 por Universal Pictures, estuvo producida por Neal H. Moritz, dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Vin Diesel como Dominic Toretto, Paul Walker como Brian O’Conner, Jordana Brewster como Mia y Michelle Rodriguez como Letty.

"Se convirtió en una sensación global que transformaría el cine", resaltó el festival, que este año completa su edición número 79.

Para esta proyección especial, que se realizará en el Grand Théâtre Lumière a las 23:45 horas del miércoles 13, estarán presentes el propio Diesel y Brewster, el productor Moritz y Meadow Walker, hija del fallecido protagonista del filme, Paul Walker.

A lo largo de las décadas, el reparto se ha ampliado para incluir a algunos de los actores más famosos y aclamados de su tiempo, entre ellos Eva Mendes, Kurt Russell, así como Helen Mirren, Brie Larson y Charlize Theron.

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La saga se ha convertido en "un auténtico fenómeno de la cultura pop" que incluye "juguetes, videojuegos, una serie animada y el exitoso spin-off Hobbs & Shaw'".

"A lo largo de once películas, la saga ha despertado pasiones en una audiencia en constante crecimiento y ha recaudado más de 7.000 millones de dólares en la taquilla mundial", realzó el festival, quien indicó que además se trata de la franquicia "más rentable y longeva" de Universal.

Este año el grupo anunció un nuevo capítulo, 'Fast Forever', que llegará a los cines el 17 de marzo de 2028.