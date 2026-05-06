Ciudadano enfrenta posible multa y prisión por atentado contra fauna silvestre en Ecuador

Las acciones se interpusieron tras una denuncia ciudadana, sustentada en un video difundido en redes sociales del hecho ocurrido el pasado 2 de mayo en el sector El Empalme, del municipio Macará, en la provincia andina de Loja (sur).

A través de esta evidencia se logró identificar al ciudadano y al vehículo presuntamente involucrado, lo que permitió avanzar en el proceso administrativo sancionatorio conforme al Código Orgánico del Ambiente (COA), "cuyas sanciones pueden oscilar entre 10 y 200 salarios básicos unificados (el salario básico está en 482 dólares), dependiendo de la gravedad del daño", recordó el Ministerio.

De forma paralela, el MAE presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por el presunto delito contra la fauna silvestre, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), "que tienen una sanción privativa de libertad de uno a tres años", subrayó.

El MAE ratificó su compromiso con la protección de la vida silvestre y la aplicación estricta de la normativa ambiental vigente, garantizando que este caso no quede en la impunidad, finaliza el escrito.