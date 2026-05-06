Colombia recibirá a la organización india interesada en llevarse 80 hipopótamos

"El equipo de expertos profesionales evaluará las condiciones actuales de los hipopótamos para construir una propuesta integral de traslocación tanto técnica como logística y financiera", expresó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en un video difundido en X.

Vélez agregó que de concretarse, el traslado de los hipopótamos será una medida complementaria a la eutanasia contemplada por el Gobierno colombiano en abril, que fue criticada por organizaciones animalistas que defienden otras medidas no letales como la esterilización.

La ministra subrayó además que el eventual traslado "no contempla ninguna transacción económica" con el Gobierno, mientras que la eutanasia, que supuestamente se empezará a aplicar el próximo semestre, supondrá un costo superior a los 7.000 millones de pesos (casi dos millones de dólares).

La propuesta de trasladar hasta 80 hipopótamos a la India está impulsada por Anant Ambani, hijo menor del magnate Mukesh Ambani, quien desarrolla el centro privado de rescate y zoológico Vantara en la ciudad de Jamnagar, en el estado de Guyarat (oeste).

De acuerdo con información conocida previamente por EFE, el operativo implicaría una travesía aérea de unos 15.000 kilómetros desde Colombia hasta Jamnagar y podría costar alrededor de tres millones de dólares.

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Las autoridades colombianas consideran a los hipopótamos una especie invasora que amenaza ecosistemas acuáticos y especies nativas como el manatí, además de representar riesgos para comunidades ribereñas y el Ministerio de Ambiente estima que, sin controles, la población podría superar los mil ejemplares en 2035.