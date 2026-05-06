Concierto de Sebastián Yatra en Quito tuvo impacto de 2,7 millones de dólares en la ciudad

"El evento generó un impacto total de 2,7 millones de dólares que ingresaron a la economía" de la ciudad, indicó Quito Turismo en un comunicado, en el que señaló que este resultado confirma el potencial de los espectáculos internacionales como herramientas de reactivación económica de las ciudades.

El análisis del perfil de los asistentes reveló que más del 70 % del gasto provino de personas entre 26 y 64 años, un segmento con mayor capacidad adquisitiva que impulsa el consumo en múltiples sectores de la economía.

El concierto también tuvo un impacto significativo en la demanda turística. Entre el 20 y el 30 de abril, las reservas de vuelos hacia Quito aumentaron un 26 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento refleja que el evento atrajo a visitantes nacionales e internacionales que extendieron su estadía en la ciudad, lo que incrementa el gasto en hospedaje, gastronomía y actividades culturales, anotó.

Como parte de la estrategia de dinamización económica, en los exteriores del coliseo General Rumiñahui, donde se realizó el concierto, se instalaron ferias organizadas por las administraciones zonales del Municipio.

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Estos espacios permitieron visibilizar y fortalecer a emprendedores regularizados, quienes aprovecharon la alta afluencia de público para comercializar sus productos y generar mayores ingresos.

Otro impacto positivo del concierto fue la actividad del 'Pasaporte de Experiencias de Quito', ya que registró su mayor pico de tráfico el 30 de abril, en el marco del concierto, evidenciando el impacto directo del evento en el interés digital por la oferta turística de la ciudad.

En esa jornada, las visitas a la página crecieron en un 16,43 % del total que equivale a un volumen 2,6 veces superior al promedio diario.

"Estos datos confirman que el concierto también impulsó significativamente el ingreso de usuarios y la exploración de experiencias turísticas de la ciudad en plataformas digitales", señaló en referencia al pasaporte digital que permite conectar los grandes eventos de Quito con experiencias turísticas, rutas y beneficios, entre otros.

"El éxito del concierto de Sebastián Yatra reafirma el papel de Quito como un destino competitivo para espectáculos de gran escala que logran activar la economía local, atraer turismo internacional y fortalecer los servicios de la ciudad", subrayó Quito Turismo.

En noviembre pasado, con unas 105.000 personas durante sus tres conciertos en Quito, la colombiana Shakira puso a la capital de Ecuador dentro del circuito de las giras de grandes artistas internacionales y dejó un impacto económico para la ciudad de entre 40 y 50 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones del Municipio.