¿Cuál ha sido la progresión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius?

Desde entonces pasaron cerca de cuatro semanas hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada - el 2 de mayo- del brote, tiempo durante el cual tres personas fallecieron, además de otras cuatro personas que presentaron síntomas de distintos grados en el crucero.

Una octava persona que estuvo en el barco y desembarcó antes de que se declarara el brote ha dado positivo al virus en pruebas realizadas en un hospital de Zúrich, en Suiza.

En total hay ocho personas directamente afectadas en esta situación, que genera atención y preocupación en términos de salud pública.

Tres personas han muerto en este brote. La primera víctima mortal fue el hombre que experimentó los primeros síntomas (fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve), quien murió en el barco el 11 de abril.

Su esposa fue la segunda persona en fallecer. Ella desembarcó en la isla de Santa Elena ya con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo, pero murió el 26 de abril en los servicios de emergencia de un hospital de esta ciudad.

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Según informaciones procedentes de Países Bajos, ambos eran neerlandeses.

La OMS ha declinado confirmar las nacionalidades por motivos de privacidad.

El tercer deceso fue el de una segunda mujer el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía.

De los cinco casos restantes, todos corresponden a personas que han experimentado distintos grados de síntomas de hantnvirus, pero que se encuentran con vida.

El caso más grave ha sido el de un hombre que se presentó el 24 de abril al doctor del barco con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía, condiciones que empeoraron 48 horas después. Esta persona pudo ser médicamente evacuada el 27 de abril en la isla Ascensión, donde el crucero hacía un escala.

Desde allí fue transferida a Sudáfrica, donde está hospitalizada. La OMS ha señalado que su estado está mejorando. Según varios reportes, se trata de un nacional británico.

Otras tres personas adicionales presentaron síntomas en el barco. De éstas, una no presenta ahora ningún síntoma, tras haber tenido una ligera fiebre en medio de esta situación, por lo cual se le considera un caso sospechoso.

Estas tres personas han sido hoy evacuadas del crucero MV Hondius para ser trasladadas a Países Bajos, donde recibirán atención médica y se les harán las pruebas correspondientes.

Según información del Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés, se trata de un ciudadano británico de 56 años -quien sería el médico del crucero-, un neerlandés de 41 y un alemán de 65 años.

Con esta evacuación, ya no queda en el barco ninguna persona que presente síntomas de hatanvirus.

La Oficina Federal de Salud Pública de Suiza anunció también hoy haber confirmado mediante pruebas de laboratorio un octavo caso en este país, que corresponde a un hombre que viajó en el crucero y retornó a territorio suizo a finales de abril.

A su vuelta, el individuo empezó a notar síntomas y acudió al principal hospital de Zúrich, donde se pudo corroborar la infección por hantavirus. Al igual que él, su esposa (sin síntomas) ha sido puesta en aislamiento y se está investigando con qué personas el enfermo tuvo contacto en los últimos días.

Este caso hace evidente la importancia del trabajo de coordinación que ha asumido la OMS con las autoridades sanitarias de distintos países para ubicar a toda personas que haya desembarcado del crucero en alguna de sus escalas y hacer un rastreo de sus contactos.

Ello considerando que el periodo de incubación del virus puede ser de hasta seis semanas. EFE