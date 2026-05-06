Deep Purple lanza el álbum 'Splat!' el 3 de julio, inspirado en los 70

El disco, producido por Bob Ezrin -quien ha trabajado con artistas como Kiss, Pink Floyd, Lou Reed y Alice Cooper-, es descrito en la web oficial como el "más 'heavy' en muchos años", grabado con la banda tocando junta en el estudio, como en sus trabajos clásicos.

"Esta encarnación de Deep Purple se siente como una versión muy actual de lo que éramos en los 70", afirma Gillan, de 80 años.

Según el músico, el nuevo material conecta directamente con su etapa más memorable.

"Estamos de vuelta con material compatible con 'Highway Star', 'Smoke on the Water' o 'Lazy': la dinámica, el equilibrio y la diversión de la música que hicimos entre 1969 y 1973", asegura.

"Deep Purple está en un gran momento", subraya el cantante.

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El álbum parte de una idea conceptual del propio Gillan que, según la web, plantea el final de la humanidad no como destrucción, sino como "transformación más allá de la existencia física".

Tras anunciar en marzo una gira por Estados Unidos en agosto y septiembre, el conjunto incluirá también un tramo británico, que arrancará el 18 de noviembre en Newcastle y pasará por Glasgow, Birmingham y Manchester, para concluir el 24 de noviembre en el Eventim Apollo de Londres.

En total prevé hacer 86 conciertos en 28 países de tres continentes.

Formada en 1968 en Londres, Deep Purple es una de las bandas pioneras del 'hard rock' y el 'heavy metal', con más de 120 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Entre sus canciones más emblemáticas figuran 'Smoke on the Water', del álbum 'Machine Head' (1972), inspirada en el incendio del casino de Montreux en Suiza, así como 'Highway Star' y 'Lazy', consideradas piezas clave en la historia del rock duro.