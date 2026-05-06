Disney gana 4.649 millones de dólares en primer semestre fiscal, un 20 % menos interanual

La compañía tuvo un beneficio neto de 2.247 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal, entre enero y marzo, lo que se traduce en un 31 % menos que el mismo periodo del año pasado, una bajada que se debe principalmente a un beneficio fiscal extraordinario del año pasado.

No obstante, los ingresos trimestrales que superaron las expectativas de los analistas y las acciones de la compañía subieron aproximadamente un 6 % en las operaciones previas a la apertura.

El segmento de experiencias de la compañía, que incluye los parques temáticos y cruceros de Disney, reportó ingresos de casi 9.500 millones de dólares, un 7 % más que el año anterior.

"Seguimos observando un fuerte comportamiento del consumidor. Si bien puede haber cierta preocupación en torno a los factores macroeconómicos y, específicamente, al precio del combustible, no hemos visto ninguna evidencia de ello", declaró el director financiero de Disney, Hugh Johnston, en CNBC.

El segmento de entretenimiento de Disney registró un aumento de ingresos del 10 %, alcanzando los 11.720 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Los resultados de hoy fueron los primeros desde que Josh D’Amaro asumió el cargo de responsable de la empresa en marzo, tras reemplazar a Bob Iger.

D’Amaro describió sus planes estratégicos para el crecimiento y las oportunidades futuras, los cuales están centrados en gran medida en la inversión en propiedad intelectual y el avance de la tecnología.

Disney proporcionó un crecimiento de las ganancias ajustadas anuales de aproximadamente el 12 % para el año fiscal 2026 y la compañía también anunció que su objetivo es recomprar acciones por un valor mínimo de 8.000 millones de dólares durante el año fiscal, cifra superior a los 7.000 millones anunciados previamente.

Para el año fiscal 2027, Disney prevé un crecimiento de dos dígitos en las ganancias ajustadas.