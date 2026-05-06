El beneficio de la red brasileña de gimnasios Smart Fit creció 45 % en el primer trimestre

El beneficio atribuido a los socios controladores fue de 172 millones de reales en el trimestre (unos 35 millones de dólares), un 42 % más en el comparativo interanual, según el informe financiero de la compañía divulgado al mercado.

La red, presente en quince países latinoamericanos y líder en los cinco mayores en los que opera (Brasil, México, Colombia, Chile y Perú), atribuyó el buen desempeño al crecimiento de sus ingresos por el aumento de sus unidades y de sus clientes.

La compañía cerró el primer trimestre con 2.113 gimnasios en dieciséis países, un crecimiento de un 20 % con respecto al de marzo de 2025.

Entre enero y marzo pasados, la base de clientes de los gimnasios alcanzó los 5,6 millones, un 6 % más, en el comparativo interanual, con la incorporación de unos 329.000 nuevos usuarios.

Debido a esto, la empresa reportó una facturación de 2.102 millones de reales (unos 428 millones de dólares), con un incremento de un 25 % frente al primer trimestre del año pasado.

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De acuerdo con el informe de la red, el Ebidta ajustado (beneficio bruto antes de intereses, impuestos y depreciaciones) alcanzó los 610 millones de reales (unos 124 millones de dólares), un 10 % superior al del mismo lapso de 2025.

En el comparativo con el trimestre inmediatamente anterior, Smar Fit obtuvo ganancias de un 12 % superiores y los ingresos crecieron un 8 %.