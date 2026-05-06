El brent cede casi un 8 % y cierra en 101 dólares ante un posible acuerdo de paz EEUU-Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, descendió un 7,83 % hasta los 101,27 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implica una diferencia de 8,60 dólares a la baja respecto de la última sesión, cuando acabó en 109,87.

El brent reaccionó a la baja, situándose en su precio más bajo desde hace dos semanas, ante las informaciones que aseguraban que Washington y Teherán estaban cerca de llegar a un acuerdo con un memorando de entendimiento con el que se podría poner fin a la guerra y establecer un marco para las negociaciones nucleares.

Casi simultáneamente al cierre de la jornada de negociación, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que Washington está manteniendo conversaciones "muy buenas" en las últimas horas con Teherán y que ve "muy posible" alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra contra Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.

Al mismo tiempo, Israel confirmó haber llevado a cabo un ataque en Beirut con el objetivo de asesinar a un comandante de Hizbulá. Se trata del primero que alcanza los suburbios de la capital del Líbano desde el inicio del alto el fuego la medianoche del 16 al 17 de abril.

El analista de mercado de Stonex Fawad Razaqzada dijo hoy en su boletín semanal que los mercados petroleros han experimentado una gran volatilidad por las señales contradictorias alrededor del conflicto, que han generado una "gran incertidumbre".

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Del mismo modo, advirtió que el pacto entre Estados Unidos e Irán no está garantizado, pero la interpretación más optimista es que Trump "está ansioso" por lograr un acuerdo antes de su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, prevista a mediados de mayo.