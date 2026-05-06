El brent se desploma más del 7 % ante un posible acuerdo de paz en Oriente Medio

A las 18.30 hora local (16.30 GMT), según datos de Bloomberg recogidos por EFE con las principales bolsas europeas ya cerradas, el brent, de referencia de Europa, bajaba el 7,34 % y cotizaba en 101,81 dólares en el mercado de futuros de Londres.

Cinco horas antes bajaba más del 10 % y cotizaba en 96,75 dólares, su precio más bajo desde el 22 de abril.

Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia en EE.UU., se desplomaba a esa hora el 7,23 %, hasta 94,88 dólares el barril.

El gas natural TTF, de referencia en Europa, también se hundía el 6,77 %, hasta los 43,935 euros el megavatio hora.

Poco antes de las 11.00 hora local (09.00 GMT), el portal a Axios informaba, citando a funcionarios estadounidenses, que la Casa Blanca cree estar cerca de llegar a un acuerdo con Irán "sobre un memorando de entendimiento" con el que se podría poner fin a la guerra y establecer un marco para las negociaciones nucleares.

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Además, a través de un mensaje en su red social, Truth Social, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz, dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la república islámica, aunque amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

El brent ya registró una importante caída de casi el 4 % en la víspera, ante el mayor optimismo del mercado por la rebaja de las tensiones en Oriente Medio.

Estados Unidos decidió suspender el operativo Proyecto Libertad puesto en marcha el lunes para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz con Irán.

Trump aseguró que la decisión respondía al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Irán.