El Consejo de Seguridad se reúne a puerta cerrada para tratar los ataques de Irán a EAU

"Los ataques contra los Emiratos Árabes Unidos constituyen, para Barén y para la región en su conjunto, una preocupación colectiva inmediata y grave", declaró el representante ante los medios antes de entrar al Consejo.

El pasado lunes, EAU sufrió un ataque contra una planta petrolífera e interceptó 15 misiles y cuatro drones de los que acusó a Irán y que causaron tres heridos "de gravedad moderada".

"Las infraestructuras civiles esenciales y los buques mercantes en el estrecho de Ormuz siguen siendo blanco de los recientes ataques con drones y misiles, incluidos los dirigidos contra instalaciones energéticas críticas, lo que ha provocado víctimas civiles y daños en las infraestructuras; tales acciones suponen una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales", afirmó el bareiní.

Alrowaiei compareció junto al embajador de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Abushahab, a quien le trasladó la solidaridad de su país.

"La seguridad de la región es indivisible y estos ataques deben cesar de inmediato. Requieren una respuesta creíble, unida y decidida por parte de la comunidad internacional, en particular del Consejo de Seguridad", afirmó.

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Abushahab, por su parte, aseguró que no se trata de "un incidente aislado" y que, desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el pasado 28 de febrero y Teherán elevó el conflicto al resto de la región, su país ha interceptado "más de 500 misiles balísticos, cerca de 30 misiles de crucero y más de 2000 vehículos aéreos no tripulados lanzados desde Irán".

"Estas no son las acciones de un Estado que busca la estabilidad. Son las acciones de un régimen que opta por la escalada en lugar de la diplomacia y por la coacción en lugar de la paz", apuntó.

Ambos países presentaron este martes junto a EE.UU. y otras naciones del Golfo una nueva resolución para defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, un mes después de que China y Rusia vetasen un texto sobre este asunto por considerarlo sesgado.

Sin embargo, ninguno de los dos representantes quiso dar detalles sobre el texto ni sobre la postura de Pekín y Moscú, más que considerar que su aprobación "es necesaria".