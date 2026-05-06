El Gobierno de Guatemala prorroga el estado de prevención en su lucha contra las pandillas

La medida fue adoptada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, en Consejo de Ministros, al considerar que los informes de seguridad recomiendan mantener estas facultades especiales para contrarrestar los ataques de las "maras" o pandillas.

Esta es la sexta vez que se decreta la medida, tras publicarse la disposición en el Diario de Centro América (oficial), que explicó que la misma sigue vigente en las provincias de Guatemala (que incluye la capital), Escuintla (sur), Izabal (caribe), San Marcos (suroeste) y Huehuetenango (noroeste), estos dos últimos fronterizos con México.

"El Estado de Prevención se establece ante la continuidad de medidas estatales para prevenir y reprimir acciones contra las fuerzas de seguridad del Estado y el orden público, incluyendo ataques armados contra autoridades civiles por parte de maras o pandillas", justifica el texto legal.

La disposición tiene por objeto “contar con un marco jurídico que permita continuar con acciones excepcionales coordinadas de las fuerzas de seguridad en las cinco provincias señaladas” para evitar “perturbaciones graves de la paz”.

La medida limita las reuniones al aire libre y las manifestaciones públicas, las cuales pueden ser disueltas por la fuerza si se cometen actos de violencia, aunque el decreto subraya que se deben respetar los derechos humanos y evitar la discriminación.

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Desde el 18 de enero de este año Guatemala ha vivido bajo fuertes medidas de seguridad decretadas por el Ejecutivo para garantizar la protección de la población tras una serie de ataques simultáneos de las pandillas que dejaron 11 policías muertos.

Dicha violencia se originó como represalia por la recuperación estatal del control de tres cárceles cuyos reos se habían amotinado. El Gobierno aplicó inicialmente el estado de sitio durante un mes, pero esa medida fue reemplazada el 18 de febrero por el estado de prevención.

La restricción se ha ido modulando, ya que el 3 de marzo se aplicó a las 22 provincias del país, mientras que el 18 de marzo se limitó a seis, para luego ampliarse a siete el 6 de abril y, finalmente, desde el 20 de abril se mantiene en las cinco demarcaciones que hoy vuelven a ser objeto de prórroga.