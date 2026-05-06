El líder serbobosnio Dodik se refiere al genocida Ratko Mladic como "héroe nacional"

“Mladic es comandante supremo del Ejército de la República Srpska, héroe nacional del pueblo serbio”, aseguró Dodik, según informa la televisión pública de la República Srpska (RS), el ente serbio de Bosnia.

Dodik, que preside el partido SNSD que gobierna en ese ente, opinó que "es un crímen como están siendo tratados" tanto Mladic y el expresidente de RS, Radovan Karadzic, que también cumple cadena perpetua por genocidio en una prisión de Países Bajos.

Tras informarse de que Mladic, que tiene 83 años, había sufrido un derrame cerebral, Serbia solicitó el pasado 20 de abril al Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de la ONU en La Haya su liberación por motivos humanitarios.

Sin mencionar sus crímenes, Dodik hizo constar que Karadzic y Mladic "renunciaron a su comodidad personal para asegurar al pueblo la libertad".

Mladic y Karadzic son homenajeados habitualmente por las autoridades de RS y Serbia, que niegan el genocidio de la ciudad de Srebrenica, donde 8.000 bosniomusulmanes fueron asesinados por las tropas serbobosnias en 1995.

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Esa masacre fue la culminación de los crímenes cometido en la guerra civil de Bosnia-Herzegovina (1992-1995) entre serbios, croatas y musulmanes.